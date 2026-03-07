CANLI YAYIN
Bursa'daki vahşetin ayak sesleri: Katil zanlısının binaya giriş anı kamerada!
Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 15:15
Bursa Nilüfer'de 6 kurşunla can veren Nagihan Karadeniz cinayetinde yeni görüntüler. Eski sevgilisini pusuya düşüren zanlının olaydan 2 saat önceki hazırlığı ve dehşet anları kamerada.
