CANLI YAYIN
Geri

Antalya sallandı! AFAD şiddetini duyurdu: Kaş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD detayları duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya sallandı! AFAD şiddetini duyurdu: Kaş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 Mart 2026 tarihinde saat 08:35'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Akdeniz'de Kaş açıklarında 152.41 kilometre uzaklıkta belirlendi.
  • AFAD verilerine göre depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.
  • Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı Kaş ilçesi ve çevresinde hissedildi.

SON DAKİKA

Antalya Kaş'ta 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD duyurdu.

Kaş sallandı (AFAD)

AKDENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen deprem Antalya'nın Kaş ilçesi ve çevresinde hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak kaydedildi.

KAŞ AÇIKLARI 4.5 İLE SALLANDI

İşte depreme dair kritik detaylar:

DEPREM BİLGİ TABLOSU

ParametreDetay
Büyüklük4.5 (Mw)
Merkez ÜssüAkdeniz - Kaş (Antalya) açıkları [152.41 km]
Tarih06 Mart 2026
Saat08:35:23 (TSİ)
Derinlik12.5 km
Koordinatlar34.94694 N / 28.89139 E

AFAD verilerine göre depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.

SARSINTIYA EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?

Sarsıntı, kıyı şeridindeki adalarda ve ana karada farklı mesafelerde hissedildi. İşte deprem merkez üssüne en yakın noktalar:

EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

    • Kara Ada (Kaş, Antalya): 145.17 km

    • Öksüz Ada (Kaş, Antalya): 146.11 km

    • Yılan Adası (Kaş, Antalya): 147.09 km

    • Heybeliada (Kaş, Antalya): 148.07 km

    • Sıçan Adası (Kaş, Antalya): 148.33 km

    EN YAKIN 5 İL

    Depremin en çok hissedildiği ve merkez üssüne en yakın iller şu şekildedir:

    1. Muğla: 256.84 km

    2. Antalya: 272.05 km

    3. Denizli: 315.32 km

    4. Burdur: 332.73 km

    5. Aydın: 335.74 km

    Günün Manşetleri

    Tüm Manşetler