SON DAKİKA
Antalya Kaş'ta 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD duyurdu.
AKDENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI
Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen deprem Antalya'nın Kaş ilçesi ve çevresinde hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak kaydedildi.
KAŞ AÇIKLARI 4.5 İLE SALLANDI
İşte depreme dair kritik detaylar:
DEPREM BİLGİ TABLOSU
|Parametre
|Detay
|Büyüklük
|4.5 (Mw)
|Merkez Üssü
|Akdeniz - Kaş (Antalya) açıkları [152.41 km]
|Tarih
|06 Mart 2026
|Saat
|08:35:23 (TSİ)
|Derinlik
|12.5 km
|Koordinatlar
|34.94694 N / 28.89139 E
SARSINTIYA EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?
Sarsıntı, kıyı şeridindeki adalarda ve ana karada farklı mesafelerde hissedildi. İşte deprem merkez üssüne en yakın noktalar:
EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ
Kara Ada (Kaş, Antalya): 145.17 km
Öksüz Ada (Kaş, Antalya): 146.11 km
Yılan Adası (Kaş, Antalya): 147.09 km
Heybeliada (Kaş, Antalya): 148.07 km
Sıçan Adası (Kaş, Antalya): 148.33 km
EN YAKIN 5 İL
Depremin en çok hissedildiği ve merkez üssüne en yakın iller şu şekildedir:
Muğla: 256.84 km
Antalya: 272.05 km
Denizli: 315.32 km
Burdur: 332.73 km
Aydın: 335.74 km