Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen deprem Antalya'nın Kaş ilçesi ve çevresinde hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.

SARSINTIYA EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?

Sarsıntı, kıyı şeridindeki adalarda ve ana karada farklı mesafelerde hissedildi. İşte deprem merkez üssüne en yakın noktalar:

EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

Kara Ada (Kaş, Antalya): 145.17 km

Öksüz Ada (Kaş, Antalya): 146.11 km

Yılan Adası (Kaş, Antalya): 147.09 km

Heybeliada (Kaş, Antalya): 148.07 km

Sıçan Adası (Kaş, Antalya): 148.33 km

EN YAKIN 5 İL

Depremin en çok hissedildiği ve merkez üssüne en yakın iller şu şekildedir:

Muğla: 256.84 km Antalya: 272.05 km Denizli: 315.32 km Burdur: 332.73 km Aydın: 335.74 km