TOKİ KURASI İÇİN MERAK EDİLEN SORULAR (SSS)

TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Muğla TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Daha önce 4 Mart'ta yapılması planlanan kura çekimi ertelenmişti. Güncellenen takvime göre çekiliş saat 11.00'de başlayacak.

Muğla TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Muğla kura çekilişi canlı izlenebilir mi?

Kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başvuru sahipleri çekilişi internet üzerinden takip edebilecek.

TOKİ Muğla kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Noter onayının ardından kesinleşen liste aynı gün akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Muğla'da TOKİ kapsamında kaç konut yapılacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak.