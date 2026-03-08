CANLI YAYIN
Geri

Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe...

Muğla'da binlerce ailenin beklediği gün geldi. TOKİ'nin 6 bin 417 sosyal konut projesi için kura çekimi bugün saat 11.00'de başlıyor. Menteşe, Bodrum, Fethiye ve diğer ilçelerde hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki TOKİ Muğla kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi canlı izleme ekranı ve sorgulama rehberi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe... - 1

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekilişin tamamlanmasının ardından konutların yeni sahipleri netlik kazanacak.

Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe... - 2

ERTELENEN KURA İÇİN YENİ TARİH NETLEŞTİ

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da yapılacak kura çekimi ilk olarak 4 Mart 2026 tarihine planlanmıştı. Ancak kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile kura tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. Kısa süre içinde yeni takvim belirlenirken, çekilişin 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

KURA ÇEKİLİŞİ SAAT 11.00'DE BAŞLAYACAK

Muğla TOKİ sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura işleminin tamamlanmasıyla birlikte Muğla genelinde yapılacak toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri kesinleşmiş olacak.

Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe... - 3

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

Kura sürecini takip etmek isteyen vatandaşlar çekilişi canlı olarak izleyebilecek. TOKİ Muğla kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla aktarılacak.

SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Noter onayının ardından kesinleşen isim listelerinin akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecek.

Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe... - 4

MUĞLA'DA KONUTLAR İLÇELERE GÖRE DAĞITILACAK

TOKİ tarafından Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında konutlar farklı ilçelerde hayata geçirilecek.

İlçelere göre planlanan konut dağılımı şöyle:

📌Merkez (Menteşe): 5 bin 400 konut

📌Bodrum: 500 konut

📌Milas: 200 konut

📌Fethiye: 150 konut

📌Seydikemer: 75 konut

📌Kavaklıdere: 50 konut

📌Köyceğiz: 42 konut

📌Projede en büyük pay 5 bin 400 konut ile Menteşe ilçesine ayrıldı.

Muğla’da TOKİ heyecanı: 6.417 konut için kura günü geldi! Fethiye, Bodrum, Menteşe... - 5

TOKİ KURASI İÇİN MERAK EDİLEN SORULAR (SSS)

TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Muğla TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Daha önce 4 Mart'ta yapılması planlanan kura çekimi ertelenmişti. Güncellenen takvime göre çekiliş saat 11.00'de başlayacak.

Muğla TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?
Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Muğla kura çekilişi canlı izlenebilir mi?
Kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başvuru sahipleri çekilişi internet üzerinden takip edebilecek.

TOKİ Muğla kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Noter onayının ardından kesinleşen liste aynı gün akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Muğla'da TOKİ kapsamında kaç konut yapılacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutlar Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak.