Teoman'dan tartışma yaratan konser performansı!

Ünlü şarkıcı Teoman’ın son konserinde sergilediği performans sosyal medyada viral oldu. Şarkı söyleme biçimi ve sahnedeki rahat tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hayranlarını ikiye bölen bir tartışmanın fitilini ateşledi.

