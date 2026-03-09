CANLI YAYIN
İran Füzesi NATO tarafından Gaziantep'te düşürüldü
İran Füzesi NATO tarafından Gaziantep'te düşürüldü
Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 15:50
MSB açıkladı: İran'dan ateşlenen füze NATO hava savunma sistemleri tarafından Gaziantep'te etkisiz hale getirildi
