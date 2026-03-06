|Kategori
|İçerik Özeti
|Öne Çıkan Detay
|Genel Stok
|189 Ürün / 10+ İçecek
|58 Adet Tortilla
|İçecekler
|Kahve, Smoothieler, Meyve Suları
|43 Fincan Planlı Kahve
|Ana Öğünler
|Lavaş, Kiş, Dana Döş, Sebze Graten
|Mango & Tropikal Meyve
|Atıştırmalık
|Granola, Kuskus, Kaju, Badem
|Protein Odaklı Seçimler
|Sos/Tatlandırıcı
|Akçaağaç Şurubu, 5 Çeşit Acı Sos
|Bal & Fıstık Ezmesi
|Tatlı Grubu
|Kurabiye, Meyveli Turta, Puding
|Şeker Kaplı Badem
Fotoğraf: NASA, dört astronotunun yaklaşan Artemis II Ay göreviyle uzaya götüreceği 189 gıda maddesini açıkladı. (NASA)