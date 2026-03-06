CANLI YAYIN
4 astronota 43 fincan taze kahve! NASA menüyü açıkladı

Ay'a yapılacak ilk insanlı görev için menü hazır. NASA, Artemis II astronotlarının Ay yolculuğunda tadacağı 189 yiyeceği ve içeceği açıkladı. Kahve, mango salatası, barbeküde pişirilmiş dana eti ve 5 çeşit acı sos Artemis II ekibinin uzayda tadacakları arasında. İşte menünün devamı ve yolculuğun detayları...

NASA, yaklaşan Artemis II Ay görevi için dört astronotunun yanına götüreceği 189 farklı yiyecek ve içecek maddesini açıkladı. Bu seçimler astronotların 10 günlük yolculuk boyunca yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla titizlikle yapıldı.

MENÜ SEÇİMİ NASIL YAPILDI?

NASA açıklamasına göre:

  • Orion uzay aracında ikmal veya soğutma imkanı yok.

  • Tüm yemekler güvenli, uzun ömürlü ve kolay hazırlanabilir olmalı.

  • Menü, kalori, sıvı ve besin dengesi ile astronotların bireysel tercihleri gözetilerek hazırlandı.

  • Uzay gıda uzmanları ve mürettebat iş birliği ile seçimler belirlendi.

MENÜDE ÖNE ÇIKAN YİYECEKLER VE İÇECEKLER NELER?

Ana yemekler ve atıştırmalıklar:

  • Dana eti – barbeküde pişirilip kurutulmuş, protein kaynağı.

  • Mango salatası – taze meyve ihtiyacını karşılayan seçenek.

  • Kuruyemişler ve diğer lif kaynakları.

  • Tortilla (58 adet), acı hardal, çilek reçeli ve badem ezmesi.

ACI SOS VE BAHARAT ÇEŞİTLERİ NELER?

  • Menüde 5 farklı acı sos çeşidi bulunuyor.

İÇECEKLER NELER?

  • 10'dan fazla içecek; limonata, elma şarabı, vanilya, çikolata ve çilek aromalı kahvaltılık içecekler.

  • Kahve – dört astronot için 10 gün boyunca yeterli olacak 43 fincanlık kahve çekirdeği.

TAZE GIDALAR DÜNYA'DA KALIYOR

  • Taze gıdalar taşınamayacağından, bozulmayan seçenekler tercih ediliyor: balkabağı, yaban mersini ve diğer kurutulmuş veya uzun ömürlü ürünler.

GÖREV HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Astronotlar kimler ve görev tarihi ne?

  • Görevde yer alacak astronotlar:

    • Reid Wiseman (Komutan)

    • Victor Glover (Pilot)

    • Christina Koch (Görev Uzmanı)

    • Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı Astronotu)

  • Fırlatma tarihi tahmini olarak 1 Nisan 2026 olarak planlanıyor.

GÖREV ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Artemis II, Ay yüzeyinden yaklaşık 4.000 mil (6.400 km) uzaklıktan geçecek.

  • Bu görev, yaşam destek ve modül sistemlerinin test edilmesi açısından kritik öneme sahip.

  • 1972'den bu yana Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı görev olacak.

NASA LİSTEYİ PAYLAŞTI

Kategoriİçerik ÖzetiÖne Çıkan Detay
Genel Stok189 Ürün / 10+ İçecek58 Adet Tortilla
İçeceklerKahve, Smoothieler, Meyve Suları43 Fincan Planlı Kahve
Ana ÖğünlerLavaş, Kiş, Dana Döş, Sebze GratenMango & Tropikal Meyve
AtıştırmalıkGranola, Kuskus, Kaju, BademProtein Odaklı Seçimler
Sos/TatlandırıcıAkçaağaç Şurubu, 5 Çeşit Acı SosBal & Fıstık Ezmesi
Tatlı GrubuKurabiye, Meyveli Turta, PudingŞeker Kaplı Badem

Fotoğraf: NASA, dört astronotunun yaklaşan Artemis II Ay göreviyle uzaya götüreceği 189 gıda maddesini açıkladı. (NASA)

Fotoğraf: Göreve katılan dört uzman (soldan sağa): Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen, görev uzmanı Christina Koch, pilot Victor Glover ve komutan Reid Wiseman. (AP)

Haberde kullanılan diğer fotoğraflar AA ve Takvim.com.tr grafik servisi tarafından servis edilmiştir.