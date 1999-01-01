BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylarda bazı temel şartlar aranıyor. Buna göre başvuruda bulunacak adayların;
Türk vatandaşı ve erkek olması
1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olması
En az lise veya dengi okul mezunu olması
Askerlik hizmetini yapmış ya da yapıyor olması
Silahlı görev yapmaya engel hukuki bir durumunun bulunmaması
Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.
Adayların ayrıca fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavı aşamalarında başarılı olması şartı aranacak.