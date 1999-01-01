ADAYLAR YALNIZCA BİR TERCİH YAPABİLECEK

Başvuru sürecinde adaylar kuvvet, sınıf ve branş için sadece bir tercih yapabilecek. Yapılan başvurular yalnızca bu temin süreci kapsamında değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç durumuna göre başvuru tarihleri veya şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutarken adayların tüm duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerektiğini de hatırlattı. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.