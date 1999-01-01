CANLI YAYIN
TSK'da sözleşmeli kariyer fırsatı: MSB uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılı uzman erbaş alımı için başvuru sürecini başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar başvurularını 9 Mart 2026 saat 17.30'a kadar internet üzerinden yapabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise çok aşamalı seçim sürecinden geçecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı uzman erbaş temin faaliyetlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen adaylar, belirlenen şartlar doğrultusunda başvurularını çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başlarken adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

BAŞVURULAR SADECE ONLİNE YAPILACAK

Uzman erbaş alımı için ön başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Adayların başvurularını 9Mart 2026 saat 17.30'a kadar internet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Başvurunun geçerli olması için adaylarınonline başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini aynı gün saat 23.30'a kadar yatırması şartı bulunuyor. İnternet sitesi dışında yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

ADAYLAR YALNIZCA BİR TERCİH YAPABİLECEK

Başvuru sürecinde adaylar kuvvet, sınıf ve branş için sadece bir tercih yapabilecek. Yapılan başvurular yalnızca bu temin süreci kapsamında değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç durumuna göre başvuru tarihleri veya şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutarken adayların tüm duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerektiğini de hatırlattı. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

Uzman Erbaşların Görev Tanımı

Uzman erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde özellikle teknik alanlarda ve kritik görevlerde sürekliliğin sağlanmasında önemli rol üstleniyor. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında görev yapan bu personel grubu uzman onbaşı ve uzman çavuşlardan oluşuyor.

Personelin özlük hakları, sosyal hakları ve mali imkanları ilgili mevzuat kapsamında düzenlenirken görev süreci sözleşmeli statüde yürütülüyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylarda bazı temel şartlar aranıyor. Buna göre başvuruda bulunacak adayların;

Türk vatandaşı ve erkek olması

1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olması

En az lise veya dengi okul mezunu olması

Askerlik hizmetini yapmış ya da yapıyor olması

Silahlı görev yapmaya engel hukuki bir durumunun bulunmaması

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Adayların ayrıca fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavı aşamalarında başarılı olması şartı aranacak.

BOY VE KİLO KRİTERİ UYGULANACAK

Uzman erbaş alımında adayların en az 164 santimetre, en fazla 210 santimetre boyunda olması gerekiyor. Ayrıca adayların boylarına göre belirlenen kilo aralığında bulunması şartı da aranıyor.

Belirlenen kriterleri karşılamayan adaylar fiziki değerlendirme aşamasında elenecek.

ADAYLAR ÇOK AŞAMALI SINAVDAN GEÇECEK

Başvuruları kabul edilen adaylar sınav merkezlerinde çeşitli aşamalardan geçecek. Seçim sürecinde adaylara;

Evrak kontrolü

Fiziki değerlendirme

Fiziki yeterlilik testi

Mülakat

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı

Sağlık kurulu raporu

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanacak. Herhangi bir aşamada başarısız olan adaylar bir sonraki aşamaya geçemeyecek.

SINAV ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

Başvuru yapan adayların 250 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ödemeler VakıfBank ATM'leri veya internet bankacılığı üzerinden"MSB Personel Sınav Ödemeleri" ekranından yapılabilecek.

Şehit veya gazi eş ve çocukları ise gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri halinde sınav ücretinden muaf tutulacak.

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adayların asıl ve yedek listeleri Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yapılan tüm duyurular internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve ilanlar tebligat yerine geçecek.