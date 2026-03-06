Tokat'ta 2025 yılında öldürülen Hatice Yalman'ın, hayatını kaybedeceği olaydan yaklaşık 2 saat önce girdiği bir büfede uluslararası yardım işareti yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Büfe çalışanının işareti anlayamaması, o gece yaşananların seyrini değiştirdi.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Hatice Yalman'ın büfe içinde uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı açıkça görülüyor. Ancak büfe çalışanı bu işaretin ne anlama geldiğini bilmediğinden Yalman'ın sessiz yardım talebini fark edemedi.

2 Saat Sonra Hayatını Kaybetti

Büfeden ayrılan Hatice Yalman, yaklaşık 2 saat sonra Tokat kent merkezinde hayatını kaybetti. Motosiklet kazası olarak başlayan olay, adli incelemede Yalman'ın vücudunda tespit edilen darp izleriyle cinayet davasına dönüştü.

Yardım İşaretini Bilmek Hayat Kurtarır

Hatice Yalman'ın büfedeki o kritik anları, uluslararası "yardım çağrısı" el işaretinin toplumda yeterince tanınmadığını bir kez daha acı biçimde gözler önüne serdi. Başparmağı avuç içine alıp diğer parmakları üzerine kapamaktan oluşan bu işaret; şiddet, tehdit veya tehlike anında sessiz yardım çağrısı olarak kullanılıyor.

Dava Sonuçlandı: Müebbet Kararı Çıktı

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık Mustafa Koç, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava, yardım işareti farkındalığı konusundaki toplumsal tartışmayı yeniden alevlendirdi.