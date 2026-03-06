CANLI YAYIN
Batı’da sis pus Doğu’da kar nöbeti: 81 ilde hava nasıl olacak?

Bugün (6 Mart 2026) Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’de sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir hatta karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Megakent İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

  • Mart ayının ilk haftasında Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında düşecek.
  • Şırnak, Hakkari, Bitlis, Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında kar erimesi ve çığ riski nedeniyle uyarı yapıldı.
  • Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışlar etkili olacak.
  • Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 derecelere kadar düşerek buzlanma ve don bekleniyor.

Mart ayının ilk haftası itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor ve yağışlı sistem etkisini artırıyor. Sakarya'dan Mardin'e, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar pek çok ilde sağanak yağış beklenirken iç kesimlerde kar yağışı kapıda. Gece saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari ve Van çevresinde kuvvetli yağış; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde ise kar erimesi ve çığ riski alarm veriyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor Fotoğraf:AA

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Hangi ilçelerde sis etkili oluyor?

Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Mart ayının ilk haftasında Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında düşecek.

KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor.

Şırnak, Hakkari, Bitlis, Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişim öngörülmezken; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında kar erimesi ve çığ riski nedeniyle uyarı yapıldı.

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteorolojik verilere göre, gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışlar etkili olacak.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sıcaklık değişimleri ve mevcut kar örtüsü, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında büyük risk oluşturuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve ani kar erimeleri beklendiğinden, bölgedeki vatandaşların ve sürücülerin olası felaketlere karşı teyakkuzda olması hayati önem taşıyor. Erzurum ve Kars gibi illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle oluşacak buzlanma ve don olayına karşı da uyarılar yinelendi.

Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 derecelere kadar düşerek buzlanma ve don bekleniyor.

BATIDA BULUT DOĞUDA KAR

Marmara ve Ege bölgeleri günü çoğunlukla parçalı bulutlu geçirirken, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde yağış beklenmiyor. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak geçişleri görülecek.

(6-12 Mart hava raporu) MGM

İç Anadolu'da ise Ankara ve Konya dahil olmak üzere pek çok ilde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava durumunun, hafta genelinde yağışlı sistemlerin etkisiyle değişkenlik göstermesi öngörülüyor.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ŞehirEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)Beklenen Hava Durumu
İzmir-19°CParçalı ve çok bulutlu
Antalya-19°CParçalı bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı
Mersin-18°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Denizli-17°CParçalı ve çok bulutlu
Manisa-17°CParçalı ve çok bulutlu
Adana-17°CParçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Hatay-17°CParçalı bulutlu, kıyı kesimler sağanak yağışlı
Edirne-16°CParçalı ve çok bulutlu
Kırklareli-15°CParçalı ve çok bulutlu
Kocaeli-15°CParçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
Düzce-13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İstanbul-12°CParçalı ve çok bulutlu
Konya-12°CParçalı bulutlu, gece yağmur ve KKY*
Samsun-12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Afyonkarahisar-11°CParçalı ve çok bulutlu
Eskişehir-11°CParçalı zamanla çok bulutlu
Amasya-11°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
Trabzon-11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Ankara-10°CParçalı bulutlu, gece yağmur ve KKY*
Malatya-1°C10°CParçalı bulutlu
Zonguldak-9°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Bolu-8°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
Tokat-8°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
Kayseri-7°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yağmur ve KKY*
Kastamonu-7°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
Van-5°C4°CParçalı bulutlu, öğleden sonra KKY* ve Kar
Erzurum-15°C1°CParçalı bulutlu, öğleden sonra Kar yağışlı
Kars-13°C0°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kar

