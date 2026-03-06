Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor.

Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişim öngörülmezken; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

Şırnak, Hakkari, Bitlis, Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında kar erimesi ve çığ riski nedeniyle uyarı yapıldı.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışlar etkili olacak.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sıcaklık değişimleri ve mevcut kar örtüsü, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında büyük risk oluşturuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve ani kar erimeleri beklendiğinden, bölgedeki vatandaşların ve sürücülerin olası felaketlere karşı teyakkuzda olması hayati önem taşıyor. Erzurum ve Kars gibi illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle oluşacak buzlanma ve don olayına karşı da uyarılar yinelendi.

Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 derecelere kadar düşerek buzlanma ve don bekleniyor.

BATIDA BULUT DOĞUDA KAR

Marmara ve Ege bölgeleri günü çoğunlukla parçalı bulutlu geçirirken, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde yağış beklenmiyor. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak geçişleri görülecek.