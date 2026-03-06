Mart ayının ilk haftası itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor ve yağışlı sistem etkisini artırıyor. Sakarya'dan Mardin'e, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar pek çok ilde sağanak yağış beklenirken iç kesimlerde kar yağışı kapıda. Gece saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari ve Van çevresinde kuvvetli yağış; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde ise kar erimesi ve çığ riski alarm veriyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.İstanbul'da göz gözü görmüyor: Boğaz'da sis alarmı!
Hangi ilçelerde sis etkili oluyor?
Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.
KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor.
Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişim öngörülmezken; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.
DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Meteorolojik verilere göre, gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güney/batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT
Sıcaklık değişimleri ve mevcut kar örtüsü, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında büyük risk oluşturuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve ani kar erimeleri beklendiğinden, bölgedeki vatandaşların ve sürücülerin olası felaketlere karşı teyakkuzda olması hayati önem taşıyor. Erzurum ve Kars gibi illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle oluşacak buzlanma ve don olayına karşı da uyarılar yinelendi.
BATIDA BULUT DOĞUDA KAR
Marmara ve Ege bölgeleri günü çoğunlukla parçalı bulutlu geçirirken, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde yağış beklenmiyor. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak geçişleri görülecek.
İç Anadolu'da ise Ankara ve Konya dahil olmak üzere pek çok ilde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava durumunun, hafta genelinde yağışlı sistemlerin etkisiyle değişkenlik göstermesi öngörülüyor.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
|Şehir
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Beklenen Hava Durumu
|İzmir
|-
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Antalya
|-
|19°C
|Parçalı bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı
|Mersin
|-
|18°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Denizli
|-
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Manisa
|-
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Adana
|-
|17°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
|Hatay
|-
|17°C
|Parçalı bulutlu, kıyı kesimler sağanak yağışlı
|Edirne
|-
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kırklareli
|-
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kocaeli
|-
|15°C
|Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
|Düzce
|-
|13°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|İstanbul
|-
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|-
|12°C
|Parçalı bulutlu, gece yağmur ve KKY*
|Samsun
|-
|12°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|Afyonkarahisar
|-
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Eskişehir
|-
|11°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|Amasya
|-
|11°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
|Trabzon
|-
|11°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|Ankara
|-
|10°C
|Parçalı bulutlu, gece yağmur ve KKY*
|Malatya
|-1°C
|10°C
|Parçalı bulutlu
|Zonguldak
|-
|9°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|Bolu
|-
|8°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
|Tokat
|-
|8°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
|Kayseri
|-
|7°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağmur ve KKY*
|Kastamonu
|-
|7°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve KKY*
|Van
|-5°C
|4°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra KKY* ve Kar
|Erzurum
|-15°C
|1°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kar yağışlı
|Kars
|-13°C
|0°C
|Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kar