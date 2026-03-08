KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Yeni yazılım sürümüyle birlikte T10X kullanıcılarına daha geniş kişiselleştirme seçenekleri sunulacak. Araç sahipleri bazı sistem ayarlarını ve özellikleri kendi tercihlerine göre daha esnek şekilde düzenleyebilecek.

Bu sayede T10X, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan daha kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.

GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE TÜM ARAÇLARA ULAŞACAK

Togg'un mobilite ekosistemini sürekli geliştirme hedefinin bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi,T10X cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde aktarılacak.

Şirket, yazılım güncellemesinin araçların teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağını açıkladı.