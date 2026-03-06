CANLI YAYIN
YÖK düğmeye bastı: Doktora ve lisansüstü eğitimde "doğum" düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisansüstü eğitime yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre öncelikli alanlarda doktora programına kabul edilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek. Ayrıca doğum yapan lisansüstü öğrencilere iki dönem ek süre verilebilecek.

  • YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına giriş için merkezi yazılı sınav sistemi getirildi.
  • Yazılı sınava girmeye hak kazanmak için ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u değerlendirilecek.
  • Nihai değerlendirmede ALES yüzde 25, lisans notu yüzde 25, yabancı dil yüzde 20 ve yazılı sınav notu yüzde 30 oranında hesaplanacak.
  • Doktora öğrencisi olmaya hak kazananlar öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atanacak.
  • Doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilecek ve bu süreler azami süreden sayılmayacak.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile doğum yapan lisansüstü öğrencilere yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına giriş için merkezi yazılı sınav sistemi getirildi. Fotoğraf:AA

Doktora programlarına girişte yeni değerlendirme sistemi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday, ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.

Doktora öğrencisi olmaya hak kazananlar öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atanacak.

Merkezi yazılı sınav uygulaması

Yazılı sınav YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak.

Nihai değerlendirme kriterleri

Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak.

Doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilecek ve bu süreler azami süreden sayılmayacak.

YÖK'ten kadro düzenlemesi

Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak. Düzenlemeyle özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Doğum yapan lisansüstü öğrencilere kolaylık

Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre ise doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

