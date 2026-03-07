CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
İran sınırından Türkiye'ye giren kaçak göçmenler TIR'da yakalandı
İran sınırından Türkiye'ye giren kaçak göçmenler TIR'da yakalandı
Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 12:24
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Batman'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Bunlar da Var
00:27
Sultangazi'de İETT otobüsü bu kez de cipe çarptı!
06.03.2026
Cuma
01:39
ABD - İsrail füzesi İran'da okulu böyle vurdu
06.03.2026
Cuma
01:57
Bahçelievler'de park yeri kavgası: Taksi şoförünün yumruğuyla yere düşen Erhan Efe 4 gündür yoğun bakımda
06.03.2026
Cuma
01:09
Tanju Özcan'ın yerine CHP'li Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkanvekilliğine seçildi
06.03.2026
Cuma
CANLI YAYIN