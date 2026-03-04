CANLI YAYIN
Fenerbahçe Gaziantep'te tur peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3.sırada bulunan Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında son maçına çıkıyor. Çeyrek finale çıkma yolunda kıran kırana geçecek mücadele saat 20.30'da Atv ekranlarında şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Gaziantep FK maçını haberimizin içinden play butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Fenerbahçe, gruptan çıkma yolunda kritik bir viraj olan Gaziantep Futbol Kulübü ile 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Gaziantep Stadı'nda tur mücadelesi verecek. Karşılaşmayı aşağıdaki bulunan ATV CANLI YAYIN ekranımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

