Fenerbahçe Gaziantep'te tur peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında, gruptan çıkma yolunda kritik bir viraj olanilegünü saattur mücadelesi verecek. Karşılaşmayı aşağıdaki bulunan ATV CANLI YAYIN ekranımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunlar da Var