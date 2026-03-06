CANLI YAYIN
Altında savaş çatlağı: 7. günde düşüş sürüyor!
Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 12:44
Jeopolitik risklerin zirve yaptığı 7. günde, altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çekerek altın borcu olanları ve alım fırsatı bekleyenleri uyardı.
