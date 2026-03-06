CANLI YAYIN
Geri
Altında savaş çatlağı: 7. günde düşüş sürüyor!

Altında savaş çatlağı: 7. günde düşüş sürüyor!

Jeopolitik risklerin zirve yaptığı 7. günde, altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çekerek altın borcu olanları ve alım fırsatı bekleyenleri uyardı.

Bunlar da Var

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle