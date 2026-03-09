İMALAT İLK SIRADA



İŞKUR verilerine göre; ilk 2 ayda işe yerleştirilen 213 bin 147 kişinin 75 bin 11'i kadın, 59 bin 11'i genç, 7 bin 9'u engelli ve 40 bin 194'ü yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 2 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi"mesleklerinde gerçekleştirildi.

3 MESLEK ÖN PLANDA

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ilk 2 ayda 318 bin 170 oldu. En fazla açık iş, sektörler itibarıyla imalat sanayi (116 bin 28 açık iş) sektöründe, mesleklere göre ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde görüldü.