İŞKUR 73 bin işçi alımı yapacak! Mart ayı listesi geldi: Hangi meslekler ön planda?

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde işverenlerden 318 bin açık iş alan İŞKUR, 213 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. Halen 73 bini aşçın işçi aranıyor. Peki hangi alanlarda açık iş daha fazla? İşe yerleştirmelerde hangi meslekler öne çıkıyor? İşte merak edilen liste!

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Bu yılın Ocak-Şubat dönemine ilişkin İŞKUR istatistiklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İlk 2 ayda 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"dedi.

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR verilerine göre; ilk 2 ayda işe yerleştirilen 213 bin 147 kişinin 75 bin 11'i kadın, 59 bin 11'i genç, 7 bin 9'u engelli ve 40 bin 194'ü yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 2 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi"mesleklerinde gerçekleştirildi.

3 MESLEK ÖN PLANDA

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ilk 2 ayda 318 bin 170 oldu. En fazla açık iş, sektörler itibarıyla imalat sanayi (116 bin 28 açık iş) sektöründe, mesleklere göre ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde görüldü.

EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI

İlk 2 aydaki işe yerleştirmelerde mesleklere göre ilk 10 şöyle:

🔎Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş: 14.202
İşe yerleştirme: 13.794

🔎Güvenlik görevlisi
Açık iş: 10.348
İşe yerleştirme: 9.753

🔎Reyon görevlisi
Açık iş:8.353
İşe yerleştirme: 8.491

🔎Servis elemanı (garson)
Açık iş: 8.039
İşe yerleştirme:6.128

🔎Market elemanı
Açık iş: 5.464
İşe yerleştirme: 5.296

🔎Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 4.958
İşe yerleştirme: 4.287

🔎Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle)
Açık iş: 4.492
İşe yerleştirme: 3.871

🔎Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 3.958
İşe yerleştirme: 3.468

🔎Perakende satış elemanı (gıda)
Açık iş: 3.357
İşe yerleştirme: 3.084

🔎Kasiyer
Açık iş: 3.677
İşe yerleştirme: 3.019

73 BİN AÇIK İŞ VAR

İŞKUR'da halen 73 bini aşkın açık iş bulunuyor.Açık işlerde başı 13 bin 719 kişiyle beden işçileri çekiyor.

🔎 3 bin 39 kişiyle temizlik görevlisi, bin 387 kişiyle satış elemanı/danışmanı, bin 294 kişiyle servis elemanı (garson), bin 179 kişiyle paketleme işçisi, bin 118 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 63 kişiyle makineci (dikiş) takip ediyor.

İŞTE AÇIK İŞLERDE İLK 30 MESLEK

Beden işçisi (genel): 13.719
Temizlik görevlisi: 3.039
Satış elemanı / danışmanı: 1.387
Servis elemanı (garson): 1.294
Paketleme işçisi: 1.179
Konfeksiyon işçisi: 1.118
Makineci (dikiş): 1.063
Ön muhasebeci: 989
Ambar/depo görevlisi: 758
Market elemanı: 706

Satış danışmanı / uzmanı yardımcısı: 646
Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 645
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 630
Büro memuru (genel): 603
Kasiyer: 589
Şoför-yük taşıma: 579
Aşçı: 555
Beden işçisi (temizlik): 530
Mutfak görevlisi: 521
Reyon görevlisi: 517
Forklift operatörü: 513
Lastik üretim elemanı: 508
Turizm ve otelcilik elemanı: 506
Güvenlik görevlisi: 499
Bulaşıkçı (stevard): 490
Perakende satış elemanı (gıda): 488
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 455
Elektrikçi (genel): 442
Genel alan temizleme görevlisi/meydancı: 417
Metal mamuller montaj işçisi: 417