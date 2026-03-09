Sarıyer'de Taşkın Çalışkan'ın (46) kullandığı taksi sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kaza sırasında savrulan otomobil yoldaki 2 araca daha çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Rumeli Feneri Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TTK 80 plakalı taksiyle seyir halinde olan Taşkın Çalışkan, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 M 5411 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen 48 ALP 365 plakalı araç ve 34 LKP 569 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.