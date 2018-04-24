"Siz olmadan başaramayız"

Alanya engelini çok zorlansa da kayıpsız aşmayı başaran Galatasaray'da takımın önemli isimlerinin form grafiği endişe yaratıyor... Bu sezon Bafetimbi Gomis'le biraber takımı hücumda sırtlayan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in son 5 maçta sergilediği kötü futbol baş ağrıtıyor.
FATİH TERİM OLAYA EL KOYDU
Ligde bu sezon 14 gol ve 25 asistlik performans gösteren bu üçlünün son 5 haftadaki katkısı sadece 1 gol ve 1 asist oldu. Bu durumdan çok sıkıntılı olan Fatih Terim'in de olaya el koyduğu belirtiliyor.
SICAĞI SICAĞINA TOPLANTI
Alanya maçı dönüşü hemen sıcağı sıcağına bu üç futbolcuyla toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Artık final maçlarına girdik. Sizin katkı vermezseniz şampiyonluk olmamız çok zor" dediği belirlendi.
DERBİDE DE 11'DE OLACAKLAR
Terim'in kötü form durumuna rağmen Belhanda, Feghouli ve Rodrigues'i kritik derbide de ilk 11'de oynatması bekleniyor. Başarılı hoca hafta boyunca da bu üç isimle özel olarak ilgilenecek.
FATİH TERİM OLAYA EL KOYDU
Ligde bu sezon 14 gol ve 25 asistlik performans gösteren bu üçlünün son 5 haftadaki katkısı sadece 1 gol ve 1 asist oldu. Bu durumdan çok sıkıntılı olan Fatih Terim'in de olaya el koyduğu belirtiliyor.
SICAĞI SICAĞINA TOPLANTI
Alanya maçı dönüşü hemen sıcağı sıcağına bu üç futbolcuyla toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Artık final maçlarına girdik. Sizin katkı vermezseniz şampiyonluk olmamız çok zor" dediği belirlendi.
DERBİDE DE 11'DE OLACAKLAR
Terim'in kötü form durumuna rağmen Belhanda, Feghouli ve Rodrigues'i kritik derbide de ilk 11'de oynatması bekleniyor. Başarılı hoca hafta boyunca da bu üç isimle özel olarak ilgilenecek.
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