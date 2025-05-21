PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TAKVİM 1 ay önce yazmıştı! Fenerbahçe'de hedef Dusan Vlahovic: Juventus’la resmi temas kuruldu

Kanarya’da forvet hattında sezon sonu büyük değişim olacak. Dzeko’nun takımdan ayrılacağı ve En- Nesyri’nin de satılacağı konuşuluyor... Fenerbahçe’nin Dusan Vlahovic için Juventus’la resmi temasta bulunduğu öğrenildi. İtalyanlar’ın 30-35 milyon Euro bonservis istediği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
TAKVİM 1 ay önce yazmıştı! Fenerbahçe’de hedef Dusan Vlahovic: Juventus’la resmi temas kuruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe başarısız geçen sezondan sonra üst düzey 4 oyuncu almak için kolları sıvamıştı. Bu oyuncuların en az biri forvet olacak. Dzeko ile vedalaşılacak ve Nesyri de iyi teklif gelmesi halinde satılacak.

Dusan Vlahovic. (AA-ARŞİV)Dusan Vlahovic. (AA-ARŞİV)

Yönetimin gözü Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Dusan Vlahovic'te. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun menajeri ve kulübüyle resmi temasta bulunduğu öğrenildi.

Juve'nin 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda satmak istediği biliniyor. İtalyan devi ile 1 senelik anlaşması olan Sırp golcünün bu yüzden makul bir fiyata elden çıkarılacağı öne sürülüyor.

Dusan Vlahovic. (AA-ARŞİV)Dusan Vlahovic. (AA-ARŞİV)

BEKLENTİ 30-35 MILYON EURO
Yıldız forvetin piyasa değeri 45 milyon Euro olarak öne çıkarken istenilen bonservis parasının 30-35 milyon Euro arası olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile bu transferi rahat karşılayacağı kaydediliyor.

TAKVİM, 1 ay önce 25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro maaş talep ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Vlahovic'in sözleşmesini kendi feshettiği taktirde imza parası isteği aktarılmıştı. Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Vlahovic, 15 gol atıp 5 asist yaptı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)


EN GÜÇLÜ ADAY O
TAKVİM yaklaşık 1 ay önce yeni sezonda Fenerbahçe'de forvet transferi için en güçlü adayın Dusan Vlahovic olduğunu duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
AFAD duyurdu: İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Vali Davut Gül açıkladı!
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haddini aşan CHP liderini sözleriyle 12’den vurdu! Özgür Özel’in dış politika konuşacak kapasitesi yok
Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama
Suriye’ye peş peşe kritik ziyaretler! MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü MSB Şam’dan fotoğraf paylaştı
İngiltere’den İsrail’e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı
ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı
ABD basını Beyaz Saray’ın İsrail planını duyurdu: Gazze’de savaş devam ederse Trump Tel Aviv’i terk edecek!
TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras’ın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Gönül Bağı dediler, ayak bağı oldular! CHP’li İzmir BB’nin Elazığ’a verdiği ’Atatürk Lisesi’ sözü havada kaldı: Bir çivi bile çakmadılar
PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
ABD dergisi Dünyanın en güçlü adamlarından biri dedi! Newsweek’ten Başkan Erdoğan’ın başarı reçetesi
Sabıkalı şirket balya balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı
İspanya’da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü
İlim Yayma Ödülleri için son tarih belli oldu! Bilal Erdoğan açıkladı: Dünyanın sayılı ödüllerinden
İslam Memiş’ten ’suni köpük’ uyarısı! Gram altın için 3. ayak bekleniyor: O rakama hazır olun!
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın oyuncusu çıktı! Meğer aynı dizide...