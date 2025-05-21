TAKVİM 1 ay önce yazmıştı! Fenerbahçe’de hedef Dusan Vlahovic: Juventus’la resmi temas kuruldu

Fenerbahçe başarısız geçen sezondan sonra üst düzey 4 oyuncu almak için kolları sıvamıştı. Bu oyuncuların en az biri forvet olacak. Dzeko ile vedalaşılacak ve Nesyri de iyi teklif gelmesi halinde satılacak.

Juve'nin 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda satmak istediği biliniyor. İtalyan devi ile 1 senelik anlaşması olan Sırp golcünün bu yüzden makul bir fiyata elden çıkarılacağı öne sürülüyor.

Yönetimin gözü Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Dusan Vlahovic 'te. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun menajeri ve kulübüyle resmi temasta bulunduğu öğrenildi.

Dusan Vlahovic. (AA-ARŞİV)

BEKLENTİ 30-35 MILYON EURO

Yıldız forvetin piyasa değeri 45 milyon Euro olarak öne çıkarken istenilen bonservis parasının 30-35 milyon Euro arası olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile bu transferi rahat karşılayacağı kaydediliyor.

TAKVİM, 1 ay önce 25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro maaş talep ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Vlahovic'in sözleşmesini kendi feshettiği taktirde imza parası isteği aktarılmıştı. Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Vlahovic, 15 gol atıp 5 asist yaptı.