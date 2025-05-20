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Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Avrupa devlerinin gözde ismine de kancayı taktı. İşte o isim ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:13
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

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Fenerbahçe'de sezonun kupasız tamamlanmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Başkan Ali Koç, bu hafta Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu toplantı, tarafların yol haritasını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

10.5 MİLYON EUROLUK ENGEL

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesihte 10 milyon 500 bin euro tazminat" maddesi, olası bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Portekizli teknik adama zaman zaman farklı ülkelerden ilgi olduğu bilinse de bu tazminat bedeli, süreci karmaşıklaştırıyor.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

DEVAM KARARI ÇIKARSA...

Ali Koç'un teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu daha önceki açıklamalarında öne çıkmıştı.

Eğer görüşmeden "devam" kararı çıkarsa, Fenerbahçe yönetimi yaz dönemi transfer çalışmalarına hız verecek. Takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak takviyelerin de bu görüşmenin ardından şekillenecek.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

AYRILIK KARARI ÇIKARSA...

Görüşmeden ayrılık kararı çıkması halinde ise taraflar, tazminat konusunda orta yolu bulmaya çalışacak.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

ÜST ÜSTE 4. KEZ 2.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı.

Fenerbahçe taraftarları daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden ayrıca "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

TADIC İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

"FARIOLI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ BİRİSİ"

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

"DOĞRU BİR TRANSFER OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

TADIC'İN EŞİNDEN AJAX HAREKETİ

Tadic'in eşi Dragana Tadic, Instagram hesabının profil fotoğrafına çocuklarının Ajax formalı pozunu koydu.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

FLAŞ SZYMANSKI İDDİASI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Feyenoord'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

Polonya medyasından Mateusz Borek, orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu. Mateusz Borek, Szymanski'nin gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılabileceğini öne sürdü.

Tecrübeli gazeteciye göre, yıldız isme eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

LAZIO, 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Öte yandan Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

TRANSFERİNDE 9.75 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

AMRABAT'TAN ÇILDIRTAN PAYLAŞIM

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

BÜYÜK TEPKİ ALDI

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.

Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

EN-NESYRI'DEN DE TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.

Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.

Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

DEV TRANSFER HAREKATI

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde bombaları üst üste patlatacak.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

İLK HEDEF CHERKI

Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olympique Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

FESİH BEDELİ 22 MİLYON EURO

Lyon altyapısında yetişen oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. 21 yaşındaki Cherki'nin de kariyerinde yeni sayfa açmak istediğini belirten Fransız basını, Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini iddia etti.

Oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler olduğu vurgulandı.

Lyon, 2026'da sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Cherki'yi bedelsiz kaçırmamak için bu yaz döneminde satacak.

Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Cherki, bu sezon 44 karşılaşamda, 12 gol attı, 20 de asist yaptı. Cherki, kariyerinde Lyon'dan başka takımda oynamadı.


Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

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