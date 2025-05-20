Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

AYRILIK KARARI ÇIKARSA...



Görüşmeden ayrılık kararı çıkması halinde ise taraflar, tazminat konusunda orta yolu bulmaya çalışacak.

ÜST ÜSTE 4. KEZ 2. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.



Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.



Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı.



Fenerbahçe taraftarları daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden ayrıca "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.

TADIC İÇİN RESMİ AÇIKLAMA Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda takımdan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.



