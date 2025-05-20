Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!

AMRABAT'TAN ÇILDIRTAN PAYLAŞIM
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.
Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.
BÜYÜK TEPKİ ALDI
Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.
Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.
EN-NESYRI'DEN DE TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak golün ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisine karşılık En-Nesyri, ellerini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.
Faslı golcünün bu jesti tribünlerin tepkisini daha da artırdı.
Yaşananların ardından takım kaptanlarından Tadic, En-Nesyri'nin yanına giderek kendisine bazı uyarılarda bulundu.
DEV TRANSFER HAREKATI
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde bombaları üst üste patlatacak.
İLK HEDEF CHERKI
Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olympique Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu.