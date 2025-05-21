Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı yeni bir hava durumu raporu yayımladı. MGM birçok ilde termometrelerin 39-40 dereceyi göstereceğini belirterek başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere risk grubundaki vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmalarını istedi. Peki bugün İstanbul'da hava kaç derece olacak? İşte 21 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:56
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taradından yapılan son açıklamalara göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugün itibarıyla kademeli olarak artmaya devam edecek. Özellikle İstanbul ve çevresinde hafta sonuna kadar yükselen sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

UZMAN İSİM KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek hava durumu hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Sıcaklık değerlerini hissetmeye başladık. Artık iliğimiz kemiğimiz ısınacak diyebiliriz. İstanbul'da da 30 derece sıcakları göreceğiz. Ayın 26'sından sonra yağış geçişleri olacak." ifadelerine yer verdi.

Termometreler 40 Dereceyi Görebilir: Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları ciddi anlamda artacak. Özellikle Aydın, İzmir ve Denizli'de sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazar günü ise Aydın'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar yükseliyor. Adana, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde hava sıcaklıklarının 35 ile 39 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşların bu yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

Hafta Sağanak Yağışlarla Başlayacak: İstanbul ve Çevresinde Hava Durumu Değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan uzun vadeli hava tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde bu hafta hava durumu önemli değişiklikler gösterecek. Haftanın ilk günü olan Pazartesi, bölge sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Hafta boyunca sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterecek. Ancak artan sıcaklıklar uzun sürmeyecek; hafta sonuna doğru özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yağmur etkisini yeniden hissettirecek. Meteoroloji uzmanları, Pazartesi günü sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağını belirtirken, yağmurun hava koşullarını önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı.

Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

21 Mayıs Meteoroloji Güncel Hava Tahmini: Sıcaklıklar Artıyor, Yağışlar Sınırlı Bölgelerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu hava şartlarının hakim olacağını bildiriyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç ve yüksek rakımlı bölgelerinde sağanak yağışlar, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

Parçalı Bulutlu Hava ve Bölgesel Yağışlar

Meteoroloji uzmanları ülkemizin genelinde hava durumunun değişkenlik göstereceğini vurguluyor. Kuzey ve iç bölgelerde parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. Buna karşın, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Doğu Karadeniz kıyılarının yüksek kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlar, bölge halkını hazırlıklı olmaya davet ediyor. Diğer yurt genelinde ise gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık seyredecek.