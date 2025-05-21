Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı yeni bir hava durumu raporu yayımladı. MGM birçok ilde termometrelerin 39-40 dereceyi göstereceğini belirterek başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere risk grubundaki vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmalarını istedi. Peki bugün İstanbul'da hava kaç derece olacak? İşte 21 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:56