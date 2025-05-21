Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor

UZMAN İSİM KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek hava durumu hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Sıcaklık değerlerini hissetmeye başladık. Artık iliğimiz kemiğimiz ısınacak diyebiliriz. İstanbul'da da 30 derece sıcakları göreceğiz. Ayın 26'sından sonra yağış geçişleri olacak." ifadelerine yer verdi.

Termometreler 40 Dereceyi Görebilir: Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları ciddi anlamda artacak. Özellikle Aydın, İzmir ve Denizli'de sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazar günü ise Aydın'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar yükseliyor. Adana, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde hava sıcaklıklarının 35 ile 39 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşların bu yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.