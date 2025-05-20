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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ı hadsiz sözleriyle hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sert çıkışta bulunan Çelik, "Özgür Özel Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 22:05 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 22:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan "yerel diktatör" açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Özgür Özel Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan süper ligde, özel amatörde bile değil. Hayatında seçim kazanamamış birisi Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğini tartışmaya çalışıyor. Komik bir durum.

Sözleriyle Başkan Erdoğanı hedef alan Özgür Özele sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuşSözleriyle Başkan Erdoğanı hedef alan Özgür Özele sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

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