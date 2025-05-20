AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan "yerel diktatör" açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Özgür Özel Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan süper ligde, özel amatörde bile değil. Hayatında seçim kazanamamış birisi Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğini tartışmaya çalışıyor. Komik bir durum.