PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz

Terörsüz Türkiye girişiminin en önemli sacayağı, fesih kararı alan PKK ve tüm grupların silah bırakma ve örgütsel dağılma takvimi olacak.
Süreç birçok sabotaja ve sınama girişimlerine açık olduğundan tez vakitte aksiyon alınması elzem. Nitekim PKK'nın üst yapısı KCK'dan süreci sabote etmeye dönük ilk adım geldi.
PKK'nın üst yapısı KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilk sabotaj
KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, "barış süreci başlamadı" deyip "Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir" ifadelerini kullandı.
Kandil'i boşaltmayacaklarını söyleyen KCK'lı terörist, elebaşlarını üçüncü ülkelere göndermeyeceklerini iddia edip silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştı.
PKK'nın İran kolu PJAK
PJAK: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ KENDİMİZİ FESHETMEYECEĞİZ
KCK'lı Zagros Hiwa'nın "Sadece PKK silah bıraktı" sözleriyle eş güdümlü olarak PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi sahneye çıktı.
Kerimi, PKK'nın kendini feshetme kararının kendileriyle ilgisi olmadığını ve silah bırakmayacaklarını söyledi.