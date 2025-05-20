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PKK'nın İran kolu PJAK'tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz

Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir yol kazasına kurban edilmemesi için ince elenip sık dokunuyor. Fesih kararı alıp silah bırakacağını duyuran PKK'nın alt ve üst organları ise sistematik bir şekilde sabotaja girişti. Çatı yapı KCK'dan "Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir" açıklaması geldi. PKK'nın İran kolu PJAK da KCK ile eş güdümlü olarak "Silah bırakma kararı PKK'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz" duyurusu yaptı. Bu noktada Ankara'nın tutumu çok net. PKK tüm uzantıları ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber yok olacak.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:25
PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz

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Terörsüz Türkiye girişiminin en önemli sacayağı, fesih kararı alan PKK ve tüm grupların silah bırakma ve örgütsel dağılma takvimi olacak.

Süreç birçok sabotaja ve sınama girişimlerine açık olduğundan tez vakitte aksiyon alınması elzem. Nitekim PKK'nın üst yapısı KCK'dan süreci sabote etmeye dönük ilk adım geldi.

PKK'nın üst yapısı KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilk sabotajPKK'nın üst yapısı KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilk sabotaj


KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, "barış süreci başlamadı" deyip "Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir" ifadelerini kullandı.

Kandil'i boşaltmayacaklarını söyleyen KCK'lı terörist, elebaşlarını üçüncü ülkelere göndermeyeceklerini iddia edip silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştı.

PKK'nın İran kolu PJAKPKK'nın İran kolu PJAK



PJAK: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ KENDİMİZİ FESHETMEYECEĞİZ

KCK'lı Zagros Hiwa'nın "Sadece PKK silah bıraktı" sözleriyle eş güdümlü olarak PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi sahneye çıktı.

Kerimi, PKK'nın kendini feshetme kararının kendileriyle ilgisi olmadığını ve silah bırakmayacaklarını söyledi.

PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi


PJAK elebaşı şu ifadeleri kullandı:

"Silah bırakma kararı PKK'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz, bunu açıkça söylüyoruz"

PJAK, PKK ile aynı ideoloji ve yönetim sistemini takip ediyor ve Öcalan'ı kendi lideri olarak görüyor. PJAK'ın kararı farklıdır. PKK'nın fesih kararı bizim için geçerli değildir"

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ANKARA KARARLI: PKK'NIN TÜM ŞUBE VE UZANTILARI SİLAH BIRAKACAK

Öte yandan Ankara, Terörsüz Türkiye sürecinin bir yol kazasına kurban gitmemesi için PKK ile iltisaklı tüm terör örgütlerine silah bıraktırmakta kararlı.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM UZANTILARI KAPSAYAN BİR KARAR OLARAK KABUL EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası "Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Fesih" ve "silahları teslim etme" kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapsayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir" dedi.

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