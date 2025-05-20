PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz

PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi PJAK elebaşı şu ifadeleri kullandı: "Silah bırakma kararı PKK 'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz, bunu açıkça söylüyoruz" PJAK, PKK ile aynı ideoloji ve yönetim sistemini takip ediyor ve Öcalan'ı kendi lideri olarak görüyor. PJAK'ın kararı farklıdır. PKK'nın fesih kararı bizim için geçerli değildir"







ANKARA KARARLI: PKK'NIN TÜM ŞUBE VE UZANTILARI SİLAH BIRAKACAK



Öte yandan Ankara, Terörsüz Türkiye sürecinin bir yol kazasına kurban gitmemesi için PKK ile iltisaklı tüm terör örgütlerine silah bıraktırmakta kararlı.



BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM UZANTILARI KAPSAYAN BİR KARAR OLARAK KABUL EDİYORUZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası "Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Fesih" ve "silahları teslim etme" kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapsayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir" dedi.





