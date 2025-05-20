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21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay'ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Handan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayşegül Günay'ın hayatı merak konusu oldu. Yeni bölüm öncesi gündeme gelen Günay'ın 21 sene evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Ayşegül Günay'ın Kuruluş Osman'da da rol alan eski eşi hangi oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:33
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşkını konu alan Bir Gece Masalı dizisinde Handan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayşegül Günay'ın hayatı merak konusu oldu.

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Aslen Eskişehirli olan 55 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

İkiz annesi olan Günay'ın kendisi gibi oyuncu olan 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Ayşegül Günay'ın eski eşinin Kuruluş Osman, Bozkır Aslanı Celaleddin, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

İşte Ayşegül Günay başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Yavuz Bingöl

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Yavuz Bingöl ve eski eşi Öykü Gürman

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Ahmet Mümtaz Taylan

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Ahmet Mümtaz Taylan ve eski eşi Ayçin İnci

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Seda Türkmen

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

AYŞEGÜL GÜNAY

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR

Ali Sinan Demir, 2019'dan itibaren Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Tursun karakterini canlandırdı. Ayşegül Günay ile Ali Sinan Demir, Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldı.

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Suna Selen

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Suna Selen ve eski eşi Münir Özkul

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Türkan Şoray

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Türkan Şoray ve eski eşi Cihan Ünal

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Kayhan Yıldızoğlu

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Hande Yener

21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...

Hande Yener ve Kadir Doğulu