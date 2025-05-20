Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşkını konu alan Bir Gece Masalı dizisinde Handan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayşegül Günay 'ın hayatı merak konusu oldu.

İkiz annesi olan Günay'ın kendisi gibi oyuncu olan 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.