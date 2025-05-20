Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşkını konu alan Bir Gece Masalı dizisinde Handan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayşegül Günay'ın hayatı merak konusu oldu.
Aslen Eskişehirli olan 55 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İkiz annesi olan Günay'ın kendisi gibi oyuncu olan 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ayşegül Günay'ın eski eşinin Kuruluş Osman, Bozkır Aslanı Celaleddin, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.
İşte Ayşegül Günay başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR
Ali Sinan Demir, 2019'dan itibaren Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Tursun karakterini canlandırdı. Ayşegül Günay ile Ali Sinan Demir, Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldı.