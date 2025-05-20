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ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdı.AB dışişleri bakanlığının bugün düzenlediği toplantıda Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:29
ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı

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ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı.AB dışişleri bakanlığının bugün düzenlediği toplantıda Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, EPAAB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, EPA

"ÜLKENİN DAHA İSTİKRARLI HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas,toplantıdan önce yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varacaklarını umduğunu söylemişti. Reuters'ın haberine göre Kallas, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Açıkça, Suriye halkının iş imkânına ve geçim kaynaklarına sahip olmasını, böylece ülkenin daha istikrarlı hale gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

RİYAD'DA 4'LÜ ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Orta Doğu ziyareti kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantının ardından Trump ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu.

TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

Salı akşamı Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra bu kararı aldığını söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada da yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi.

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