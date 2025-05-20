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ABD basını Beyaz Saray'ın İsrail planını duyurdu: Gazze'de savaş devam ederse Trump Tel Aviv'i terk edecek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretlerinin ardından ABD basını Amerika'nın yeni İsrail hamlesini duyurdu. Buna göre, WP gazetesi Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı. İsrail'i Orta Doğu turuna dahil etmeyen Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 19:42 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 20:03
ABD basını Beyaz Saray’ın İsrail planını duyurdu: Gazze’de savaş devam ederse Trump Tel Aviv’i terk edecek!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretlerinin ardından ABD basını Amerika'nın yeni İsrail hamlesini duyurdu.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu (AA)ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu (AA)

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin "teknik bir mesele" olduğunu belirterek kabinesini bu fikre ikna etti.

Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor." dediği belirtildi.

Netanyahu ve Trump (AA)Netanyahu ve Trump (AA)

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA SORUN OLDUĞU İDDİASI
ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ediyor" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Şuaf Mahallesi ile Tünel Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yaralananlar ve yaşamını yitirenlerin cenazeleri, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldı. (AA)İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Şuaf Mahallesi ile Tünel Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yaralananlar ve yaşamını yitirenlerin cenazeleri, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldı. (AA)

TRUMP TEMASI KESME KARARI ALDI
İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ORTA DOĞU TURUNA İSRAİL'İ DAHİL ETMEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

İSRAİL'E FİKRİNİ SORMADI
Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.

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