ABD basını Beyaz Saray’ın İsrail planını duyurdu: Gazze’de savaş devam ederse Trump Tel Aviv’i terk edecek!

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu (AA)

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin "teknik bir mesele" olduğunu belirterek kabinesini bu fikre ikna etti.

Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor." dediği belirtildi.