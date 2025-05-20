ABD basını Beyaz Saray’ın İsrail planını duyurdu: Gazze’de savaş devam ederse Trump Tel Aviv’i terk edecek!

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Şuaf Mahallesi ile Tünel Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yaralananlar ve yaşamını yitirenlerin cenazeleri, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldı. (AA)
TRUMP TEMASI KESME KARARI ALDI
İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.
Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.
ORTA DOĞU TURUNA İSRAİL'İ DAHİL ETMEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.
İSRAİL'E FİKRİNİ SORMADI
Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.
ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.