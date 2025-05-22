Annesinin kopyası! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay 1 yaşındaki kızları Milena’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çift, geçen yıl 21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Oyuncu çiftin minik kızları Mira Milena, dün 1 yaşına bastı. Ünlü çift, kızları için bir doğum günü partisi organize etti.

Berk Oktay, kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle hazırlarken Atiksoy, o anları "Bizim için çok çok büyük bir gün. Miloşkomuzun doğum günü. Evde hararetli bir çalışma var. Kızımızın 1 yaş pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi" notuyla yayınladı.

Atiksoy, bugün ise doğum günü partisinden kareler yayınladı. Duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim; yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana.