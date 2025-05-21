Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi! Tedavi masrafları üstlenilen Aylin Kara kan kanserini yendi

Astsubay Çavuş Yusuf Ataş , vatan için can vermeden önce arkadaşlarıyla sohbet etti. "Eğer şehit olursam lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın" dedi. Kısa süre sonra da şehitlik haberi geldi.

Şehit Yusuf Ataş (DHA)

Bunun üzerine LÖSEV, şehidin vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. O zaman 1.5 yaşında olan Aylin'in tüm eğitim ve tedavisini üstlendi. Küçük kız, hastalığı yendi. Anne Melike Kara, evladının hayatını şehit Ataş'a borçlu olduğunu söyledi.