Forma benden goller senden

Sezon başında Benfica'ya transferi son anda yatan Sinan Gümüş, Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu. Alanyaspor maçının 82. dakikasında attığı kritik golle Sarı-Kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda önemli bir katkı yapan genç oyuncu, önce özgüvenini kazandı daha sonra da takımın önemli bir parçası olmayı başardı...
TERİM ONUN BEYNİNİ YIKADI
Devre arasındaki Antalya kampında Sinan Gümüş'ü yanına çağıran Terim, "Sen bu takım için çok önemlisin. Hücum bölgesindeki tek solaksın. Ben formayı vereceğim, gerisini de sen halledeceksin" dedi.
6 PUAN SİNAN GÜMÜŞ'TEN
Gomıs'in motive ettiği ve Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın antrenmanlarda özel olarak çalıştırdığı Sinan, belki de sezonun en kritik gollerinden birini atarak taraftarlarını coşturdu. Konya maçında 1 gol ve 1 asist üreten Sinan, Alanya maçında da attığı golle takımına 6 puan kazandırdı.
TERİM ONUN BEYNİNİ YIKADI
Devre arasındaki Antalya kampında Sinan Gümüş'ü yanına çağıran Terim, "Sen bu takım için çok önemlisin. Hücum bölgesindeki tek solaksın. Ben formayı vereceğim, gerisini de sen halledeceksin" dedi.
6 PUAN SİNAN GÜMÜŞ'TEN
Gomıs'in motive ettiği ve Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın antrenmanlarda özel olarak çalıştırdığı Sinan, belki de sezonun en kritik gollerinden birini atarak taraftarlarını coşturdu. Konya maçında 1 gol ve 1 asist üreten Sinan, Alanya maçında da attığı golle takımına 6 puan kazandırdı.
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