Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı! Bikinili ilk kare geldi: 2 gün önce denize düştüm...

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncu, kariyeri ve özle hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Koral, denizden ilk pozunu yayınladı.
Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımına "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notunu ekledi.
Kısa sürede gündem olan paylaşımda Bergüzar Korel'in makyajsız hali dikkat çekti.
İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...