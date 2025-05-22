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Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı! Bikinili ilk kare geldi: 2 gün önce denize düştüm...

Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özle hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Koral, denizden ilk pozunu yayınladı. İşte Bergüzar Korel’in bikinili deniz pozu...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 14:32
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı! Bikinili ilk kare geldi: 2 gün önce denize düştüm...

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Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncu, kariyeri ve özle hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Koral, denizden ilk pozunu yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımına "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede gündem olan paylaşımda Bergüzar Korel'in makyajsız hali dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

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