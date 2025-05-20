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Sabıkalı şirket balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada balyalarca para ele geçirildi. Söz konusu şirketin 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında İBB'den ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:57
Sabıkalı şirket balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

22 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğluTaner Çetin ve Ekrem İmamoğlu

BALYA BALYA PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada balyalarca para ele geçirildi.

İBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunuİBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu

Para sayma makinesi ile sayılan paralar kayıt altına alındı.

Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada ele geçirilen paralar (Fotoğraf: AA) Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada ele geçirilen paralar (Fotoğraf: AA)

ŞİRKET ŞAİBELİ
Paraların ele geçirildiği şirketin dikkat çeken bir yönü var...

Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada ele geçirilen paralar (Fotoğraf: AA) Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada ele geçirilen paralar (Fotoğraf: AA)

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden getirdiği ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yaptığı Taner Çetin, 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında "YENİ FİKİR EĞİTİM TASARIM REKLAM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" isimli şirkete ihale verdi.

Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de balya balya para ele geçirildi!


Ancak 14 milyon 493 bin TL'lik ihalenin hayali bir ihale olduğu saptandı.

2023'te “Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.” adlı şirkete verilen ihale2023'te “Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.” adlı şirkete verilen ihale

125 GEZİDEN 1'İ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2023 yılında gerçekleştirilen ilk ihalede, "Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti." adlı şirkete, 14,5 milyon TL bedelle 125 şehir dışı kültür gezisi düzenleme işi verildi.

Verilen ihalenin şartnamesinde yer alan detaylar...Verilen ihalenin şartnamesinde yer alan detaylar...

Ancak iddialara göre bu gezilerden yalnızca biri (Antalya'da yapılan) gerçekleştirildi. Kalan 124 geziye dair ne İBB'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında ne de İBB'ye bağlı başka kurumların resmi sayfalarında bilgi bulunmuyor. Buna rağmen şirketin tüm hak edişi aldığı öne sürülüyor.

2024'te “Reyyan Organizasyon”a verilen ihale2024'te “Reyyan Organizasyon”a verilen ihale

İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4,7 milyon TL bedelle "Reyyan Organizasyon" adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye toplam 40 otobüs seferi ve 1.440 kişilik katılım hedeflenirken, yalnızca 3 gezi düzenlendiği, kalan 37 seferin gerçekleştirilmediği ifade ediliyor.

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Sabıkalı şirket balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı
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