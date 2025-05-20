Sabıkalı şirket balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı

Ancak 14 milyon 493 bin TL'lik ihalenin hayali bir ihale olduğu saptandı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden getirdiği ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yaptığı Taner Çetin, 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında "YENİ FİKİR EĞİTİM TASARIM REKLAM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" isimli şirkete ihale verdi.

Verilen ihalenin şartnamesinde yer alan detaylar...

Ancak iddialara göre bu gezilerden yalnızca biri (Antalya'da yapılan) gerçekleştirildi. Kalan 124 geziye dair ne İBB'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında ne de İBB'ye bağlı başka kurumların resmi sayfalarında bilgi bulunmuyor. Buna rağmen şirketin tüm hak edişi aldığı öne sürülüyor.

2024'te “Reyyan Organizasyon”a verilen ihale

İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4,7 milyon TL bedelle "Reyyan Organizasyon" adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye toplam 40 otobüs seferi ve 1.440 kişilik katılım hedeflenirken, yalnızca 3 gezi düzenlendiği, kalan 37 seferin gerçekleştirilmediği ifade ediliyor.