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MİT Başkanı Kalın'dan Şam'da kritik temas! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü: Masada PKK/YPG var

Ankara, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin tasfiyesine ilişkin temaslarını sürdürüyor. YPG'nin silah bırakma sürecine ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:19
MİT Başkanı Kalın’dan Şam’da kritik temas! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü: Masada PKK/YPG var

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Terörsüz Türkiye kapsamında Ankara, komşulardaki terör örgütlerinin tasfiye süreçlerine ilişkin temaslarını sürdürüyor.

YPG'nin silah bırakması masada!



MİT BAŞKANI ŞAM'DA ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü. (AA)MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü. (AA)

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye'de görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü. (AA)MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü. (AA)

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

YPG teslim olmuş tasfiye süreci başlamıştı. (Takvim.com.tr)YPG teslim olmuş tasfiye süreci başlamıştı. (Takvim.com.tr)

PKK/YPG'YE SİLAHLARI BIRAKIN UYARISI ŞAM'A DESTEK ÇAĞRISI: TÜRKİYE HAZIR
Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Türk askeri sınırda (AA)Türk askeri sınırda (AA)

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.

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