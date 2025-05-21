Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı

Emeklilik dilekçe tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde önem kazanıyor. En dikkat çekici fark ise 2024 ile 2025 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıktı.

Bu nedenle emeklilik şartlarını 2024'te tamamlayabilenler, beklemeden başvurularını yaparak aylıklarını bağlattı. Konu, yapılan başvurular üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) da gündemine geldi. Konuyu mercek altına alan KDK, emekli aylıklarında başvuru tarihi nedeniyle oluşan farkın yasa teklifiyle çözülebileceğine dikkat çekti.

2024TE % 30'LUK AVANTAJ 2024'te SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki toplam artış kümülatif yüzde 86.16 olurken, 2024 enflasyonu ve büyümesiyle hesaplanan oran bu tutarın oldukça altında gerçekleşti. 2024'te emeklilik dilekçesi verenler, 2025'te vereceklere göre yüzde 30'luk bir maaş avantajı elde etti.

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (AA-ARŞİV)

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (Takvim Gazetesi)

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?

Veriler ve tahminler, bu yıl emekli olanların da 2026'da emekli olanlara göre daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Ancak 2024-2025 arasındaki kadar büyük bir fark ortaya çıkmayacağı da görülüyor.

Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2025 yılı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,4544 olan 2024 yılı güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2025'in Ocak ayındaki yüzde 15.75 zam ve Temmuz artışı eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre de Temmuz artışı yüzde 18 bekleniyor.

Bu durumda bu yıl başvuranlara uygulanacak oran kümülatif yüzde 36.59 olacak. Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 36.59'u bulması beklenen söz konusu emekli zamlarının yerine 2025 enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. 2025 enflasyonu Merkez Bankası tahminine göre yüzde 24 bekleniyor.

Büyüme tahmini de OVP'ye göre yüzde 4. Bu tahminler 1,2520'lik (yüzde 24 + yüzde 1.2) oranı gösteriyor. Merkez Bankası'nın yüzde 29'luk enflasyon tahmininin üst bandı dikkate alındığında ise oran 1,3020 olabilecek. Yani bu yıl sonuna kadar dilekçe vereceklere 1,3659'luk oranın, önümüzdeki yıl emekli olanlara da 1,2520 ya da 1,3020'lik oranın yansıtılması bekleniyor.