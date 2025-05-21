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Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı

Emekli aylığında başvuru tarihine göre oluşan fark KDK gündemine taşınırken, gözler 2025-2026 rakamlarına çevrildi. Enflasyon tahminleri bu yıl emekli olmanın 2026’dan daha avantajlı olacağını gösteriyor. Ancak maaş farkı 2024-2025 arasındaki kadar yüksek olmayacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı

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Emekli aylığının tutarında, çalışırken ödenen primlerin yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor.

Emeklilik dilekçe tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde önem kazanıyor. En dikkat çekici fark ise 2024 ile 2025 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıktı.

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (AA-ARŞİV)Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (AA-ARŞİV)

2024TE % 30'LUK AVANTAJ
2024'te SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki toplam artış kümülatif yüzde 86.16 olurken, 2024 enflasyonu ve büyümesiyle hesaplanan oran bu tutarın oldukça altında gerçekleşti. 2024'te emeklilik dilekçesi verenler, 2025'te vereceklere göre yüzde 30'luk bir maaş avantajı elde etti.

Bu nedenle emeklilik şartlarını 2024'te tamamlayabilenler, beklemeden başvurularını yaparak aylıklarını bağlattı. Konu, yapılan başvurular üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) da gündemine geldi. Konuyu mercek altına alan KDK, emekli aylıklarında başvuru tarihi nedeniyle oluşan farkın yasa teklifiyle çözülebileceğine dikkat çekti.

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (Takvim Gazetesi)Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (Takvim Gazetesi)

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Veriler ve tahminler, bu yıl emekli olanların da 2026'da emekli olanlara göre daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Ancak 2024-2025 arasındaki kadar büyük bir fark ortaya çıkmayacağı da görülüyor.

Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2025 yılı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,4544 olan 2024 yılı güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2025'in Ocak ayındaki yüzde 15.75 zam ve Temmuz artışı eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre de Temmuz artışı yüzde 18 bekleniyor.

Bu durumda bu yıl başvuranlara uygulanacak oran kümülatif yüzde 36.59 olacak. Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 36.59'u bulması beklenen söz konusu emekli zamlarının yerine 2025 enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. 2025 enflasyonu Merkez Bankası tahminine göre yüzde 24 bekleniyor.

Büyüme tahmini de OVP'ye göre yüzde 4. Bu tahminler 1,2520'lik (yüzde 24 + yüzde 1.2) oranı gösteriyor. Merkez Bankası'nın yüzde 29'luk enflasyon tahmininin üst bandı dikkate alındığında ise oran 1,3020 olabilecek. Yani bu yıl sonuna kadar dilekçe vereceklere 1,3659'luk oranın, önümüzdeki yıl emekli olanlara da 1,2520 ya da 1,3020'lik oranın yansıtılması bekleniyor.

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (Takvim Gazetesi)Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (Takvim Gazetesi)

YÜZDE 9'LUK FARK OLABİLİR
Örneğin, Ocak 2024 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan kişi, bu yıl emeklilik dilekçesi verdiği takdirde, 10 bin liralık tutar önce 2024 yılı güncelleme katsayısı olan 1,4544 ile çarpılacak.

Bu şekilde 14 bin 544 lira çıkan aylığa önce Ocak ayındaki yüzde 15.75'lik, sonra da Temmuz ayındaki yüzde 18'lik (tahmini) zam oranları yansıtılacak.

Böylece 19 bin 866 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. Bu kişinin Ocak 2026'da dilekçe vermesi halinde de 2024 güncelleme katsayısıyla 14 bin 544 lira çıkan tutara, kümülatif yüzde 36.59'luk (tahmini) emekli artışı yerine, enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1,2520'lik güncelleme katsayısı eklenecek.

Bu durumda bağlanacak emekli aylığı 18 bin 209 lira seviyesinde olacak. Bu sene emekli olanlar yüzde 9.1 seviyesinde bir aylık avantajı elde etmiş olacak. Günceleme katsayısının 1,3020 olması halinde ise bu fark yüzde 4.91'e inecek.

Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (AA-ARŞİV)Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı. (AA-ARŞİV)

ERKEN AYLIK İMKANI
Bu hesaplamayı enflasyon ve büyüme tahminlerine göre yaptık. Gerçekleşmelere göre sonuç değişebilecek. Ancak tahminler gerçekleşirse bu yıl emekli olmak önümüzdeki yıldan daha avantajlı olacak. Üstelik bir de daha erken aylık almaya başlanacak.

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