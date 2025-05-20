İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! Vurgunun altından yine İmamoğlu’nun ’Beylikdüzü’ ekibi çıktı: Taner Çetin ve 22 kişi gözaltında

Ekrem İmamoğlu 'nun İBB 'de kurduğu yolsuzluk 'ekosistemi'ne ilişkin soruşturma derinleşerek büyüyor. RÜŞVETLE ADRESE TESLİM İHALE İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin 'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)





MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.



MURAT ONGUN DA YOLSUZLUKTAN TUTUKLANMIŞTI



Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. çatısı altında Murat Ongun'a bağlı olarak çalışmıştı. Ongun da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.