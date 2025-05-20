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İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! Vurgunun altından yine İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü' ekibi çıktı: Taner Çetin ve 22 kişi gözaltında

İBB'ye yönelik Medya AŞ. merkezli 3. dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in rüşvetle adrese teslim ihaleler verdiği, bu ihalelerden elde ettiği gelirle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi. Çetin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. çatısı altında Murat Ongun'a bağlı olarak çalıştığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 08:12 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 08:54
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! Vurgunun altından yine İmamoğlu’nun ’Beylikdüzü’ ekibi çıktı: Taner Çetin ve 22 kişi gözaltında

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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de kurduğu yolsuzluk 'ekosistemi'ne ilişkin soruşturma derinleşerek büyüyor.

RÜŞVETLE ADRESE TESLİM İHALE

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

MURAT ONGUN DA YOLSUZLUKTAN TUTUKLANMIŞTI

Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. çatısı altında Murat Ongun'a bağlı olarak çalışmıştı. Ongun da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvetle adrese teslim ihale verdiği tespit edilen Taner Çetin de İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden (Takvim.com.tr)Rüşvetle adrese teslim ihale verdiği tespit edilen Taner Çetin de İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden (Takvim.com.tr)

BEYLİKDÜZÜ'NDEN İBB'YE...

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çarkının temellerinin Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldığı bildirildi. İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından Beylikdüzü'nde birlikte çalıştığı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

O isimlerden biri de bugün gözaltına alınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin.

Çetin, Beylikdüzü'nden İBB'ye İmamoğlu tarafından transfer edildi.

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