Cimbom öldü öldü dirildi ama zirveyi bırakmadı

Nefes kesen maçta Cimbom güldü... Sarı-Kırmızılılar, ligde kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 1 gün aradan sonra zirveyi yeniden Başakşehir'den geri aldı. Galatasaray maça fırtına gibi başladı. 5. dakikada Rodrigues'in şutunu Haydar kurtardı. Dönen topu Gomis tamamladı: 0-1.
ALANYA'DAN SÜPER GERİ DÖNÜŞ
17. dakikada fark ikiye çıktı. Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda top kendi ağlarına gitti: 0-2. Bu golün ardından Aslan bir anda frene bastı, Alanya geri döndü.
FERNANDES'DEN HARİKA GOL
22. dakikada fark 1'e indi. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutu Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.
MUSLERA NELER KURTARDI NELER
53. dakikada Rodrigues golle burun buruna kaldı ama Haydar kurtardı. 60'da Alanya penaltı kazandı. Emre Akbaba skoru 2-2 yaptı. 75'te Villafanez vurdu, Muslera çıkardı. 82'de Sinan sahne aldı, Cimbom kazandı: 2-3.
HOCAMI MAHCUP ETMEDİM
Aytemiz Alanyaspor önünde galibiyeti getiren Sinan Gümüş maç sonunda açıklamalarda bulundu... Skor 2-2'ye geldikten sonra Fatih Terim'in kendisini yanına çağırdığını ve "Sana şans vereceğim lütfen o şansı değerlendir" dediğini söyleyen genç yıldız, "Ben de onu inşallah mahcup etmedim ve inşallah önümüzdeki haftalar, maçlar, yıllar da mahcup etmem. Oyuna girdikten sonra bir etki sağlamak önemliydi. Her giren oyuncu çok iyi mücadele etti. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadeleyle 3 puanı aldık" ifadesini kullandı.
KADER ADAMI MARIANO
Brezilyalı sağ bek Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golü harzlaı dı. Penaltı öncesinde de büyük bir hata yaptı fakat ardından Sinan Gümüş'e iassti yaptı.
Geçen hafta Başakşehir maçında attığı harika golle hem galibiyeti hem de liderliği getiren Mariano dünkü karşılaşmaya da damgasını vurdu. Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golde pozisyonu hazırlayan isim olan Brezilyalı sağ bek, ikinci yarıda çok büyük bir hataya imza attı. Mariano'nun verdiği hatalı pas sonrası Alanyaspor penaltı kazanırken, bu pozisyonda Serdar Aziz de cezalı duruma düştü. Fakat Mariano 81. dakikada yine sahne aldı. Sinan Gümüş'e harika bir asist yapan yıldız futbolcu galibiyeti getirin isimlerin başında geldi.
ALANYA'DAN SÜPER GERİ DÖNÜŞ
17. dakikada fark ikiye çıktı. Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda top kendi ağlarına gitti: 0-2. Bu golün ardından Aslan bir anda frene bastı, Alanya geri döndü.
FERNANDES'DEN HARİKA GOL
22. dakikada fark 1'e indi. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutu Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.
MUSLERA NELER KURTARDI NELER
53. dakikada Rodrigues golle burun buruna kaldı ama Haydar kurtardı. 60'da Alanya penaltı kazandı. Emre Akbaba skoru 2-2 yaptı. 75'te Villafanez vurdu, Muslera çıkardı. 82'de Sinan sahne aldı, Cimbom kazandı: 2-3.
HOCAMI MAHCUP ETMEDİM
Aytemiz Alanyaspor önünde galibiyeti getiren Sinan Gümüş maç sonunda açıklamalarda bulundu... Skor 2-2'ye geldikten sonra Fatih Terim'in kendisini yanına çağırdığını ve "Sana şans vereceğim lütfen o şansı değerlendir" dediğini söyleyen genç yıldız, "Ben de onu inşallah mahcup etmedim ve inşallah önümüzdeki haftalar, maçlar, yıllar da mahcup etmem. Oyuna girdikten sonra bir etki sağlamak önemliydi. Her giren oyuncu çok iyi mücadele etti. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadeleyle 3 puanı aldık" ifadesini kullandı.
KADER ADAMI MARIANO
Brezilyalı sağ bek Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golü harzlaı dı. Penaltı öncesinde de büyük bir hata yaptı fakat ardından Sinan Gümüş'e iassti yaptı.
Geçen hafta Başakşehir maçında attığı harika golle hem galibiyeti hem de liderliği getiren Mariano dünkü karşılaşmaya da damgasını vurdu. Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golde pozisyonu hazırlayan isim olan Brezilyalı sağ bek, ikinci yarıda çok büyük bir hataya imza attı. Mariano'nun verdiği hatalı pas sonrası Alanyaspor penaltı kazanırken, bu pozisyonda Serdar Aziz de cezalı duruma düştü. Fakat Mariano 81. dakikada yine sahne aldı. Sinan Gümüş'e harika bir asist yapan yıldız futbolcu galibiyeti getirin isimlerin başında geldi.
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