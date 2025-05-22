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Karşılıksız çek krizi: Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a dava!

Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım için kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması üzerine yargı yoluna gitti. Firma, son aylarda verilen 761 bin 510 liralık çekin karşılıksız çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:44
Karşılıksız çek krizi: Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a dava!

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Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı. Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirketle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi.

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