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TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Dava 23 Eylül'e ertelendi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:32
TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras’ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

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TÜSİAD, 13 Şubat'taki genel kurul toplantısında yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalıştı.

Önce TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma açıldı.

Fotoğrafta: Ömer Arif Aras (DHA)Fotoğrafta: Ömer Arif Aras (DHA)

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan iki isim bugün hakim karşısına çıktı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (DHA)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (DHA)

YASAK KALKTI
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Dava 23 Eylül'e ertelendi.

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