CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temalı gayriresmî zirvesine katılmak üzere bugün, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.
Erdoğan'ın, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirak etmesi ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.
Zirvede TDT'nin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gözden geçirilecek. Budapeşte Bildirisi'nin yanı sıra çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında toplanacak TDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılması ve katılımcı devlet ile hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz 2024'te düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi ve 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan TDT 11. Zirvesi'nde, Türk dünyasındaki dayanışmayı ve işbirliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti.
21 Mayıs'taki Budapeşte Zirvesi'nde, Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor.
Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasındaki işbirliği alanları ve Teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir Ortak Bildiri kabul edilmesi ve muhtelif belgelerin imzalanması öngörülüyor.
TDT 12. Zirvesi gelecek aylarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.