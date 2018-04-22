Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Bundan sonra her maç böyle geçecek. Çatır Çakır bir yarışma var. Herkes için her an puan kaybı olabilir. Galatasaraylılar bilsin ki biz bir hedef koyduk, ona doğru gidiyoruz" dedi.
POZİSYONU VALLAHİ GÖRMEDİM!
Alanyaspor'un ofsaytla kararıyla kesilen pozisyonu için de konuşan Terim şu ifadeleri kullandı: Pozisyonu görmedim. Vallahi görmedim. Ocak ayından bu yana çetele tutulsa en çok hata yapılan takım biz çıkarız.
BAZI ŞEYLERİ KONUŞMAM!
Daha taze, ofsayttan gol yedik ve kupadan elendik ama kimsenin konuştuğu yok. Bazı şeyleri konuşmuyorum. Bizler gerilimi körüklersek işlerin nereye varabileceğini biliyorum.
YASİN VE SİNAN İLE KONUŞTUM
Maçtan önce Sinan ve Yasin ile konuşmuştum. Kupa maçının sevimsiz havasını almak istedim. Çok da doğru oldu. İyi iş yaptı. Böyle olmalı zaten. İkisinin adına da sevinçliyim. Üzerlerindeki kara bulutları attılar.
POZİSYONU VALLAHİ GÖRMEDİM!
Alanyaspor'un ofsaytla kararıyla kesilen pozisyonu için de konuşan Terim şu ifadeleri kullandı: Pozisyonu görmedim. Vallahi görmedim. Ocak ayından bu yana çetele tutulsa en çok hata yapılan takım biz çıkarız.
BAZI ŞEYLERİ KONUŞMAM!
Daha taze, ofsayttan gol yedik ve kupadan elendik ama kimsenin konuştuğu yok. Bazı şeyleri konuşmuyorum. Bizler gerilimi körüklersek işlerin nereye varabileceğini biliyorum.
YASİN VE SİNAN İLE KONUŞTUM
Maçtan önce Sinan ve Yasin ile konuşmuştum. Kupa maçının sevimsiz havasını almak istedim. Çok da doğru oldu. İyi iş yaptı. Böyle olmalı zaten. İkisinin adına da sevinçliyim. Üzerlerindeki kara bulutları attılar.
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