Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin petrol başkenti Şırnak'ın Gabar bölgesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, burada enerji gündemine dair soruları yanıtladı.

Gabar'ın Türkiye'nin en kârlı enerji yatırımlarından biri olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, şimdi ise Diyarbakır'da yapılan kaya petrolü ve kaya gazı keşifleriyle yeni bir üretim safhasına geçileceğinin müjdesini verdi.

"PETROLÜMÜZÜ TAŞTAN ÇIKARACAĞIZ"

Diyarbakır'da 4 saha için ABD ile ankonvansiyel üretim için ortaklık yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Diyarbakır'da kayaların içerisindeki gazı ve petrolü üretmeyle alakalı yeni bir safhaya geçiyoruz. Petrolümüzü taştan çıkaracağız inşallah" dedi. ABD'lilerin bölgeyle ilgili kendi rezerv tahminleri olduğunu belirten Bayraktar, "Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varil kaya petrolü rezervi olduğunu tahmin ediyorlar. Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon var. Yani 15 yıl Türkiye'yi idare edebilecek bir rezerv potansiyelinden söz ediyoruz" diye konuştu. Bayraktar, karada petrol arama çalışmaları ile ilgili ise "Suriye ve Irak sınırına kadar olan bölgelerde ciddi bir arama faaliyetimiz var" dedi.

SURİYE'YE ENERJİ İHRACATI

Suriye'de hayatın yeniden normale dönmesi ve bölgeye dönüşlerin hızlanması için enerjinin çok önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Mevcutta Suriye'nin kuzeyine ihraç ettiğimiz bir elektrik var. Halep'e şimdi yaklaşık 500 megavatlık ilave bir ihracatla alakalı ise teknik çalışmayı yürütüyoruz. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili bir netice alacağız. Doğal gazda ise bu yaz Kilis'ten Halep'e ihracatı başlatmayı hedefliyoruz. Türk harmanı dediğimiz, Türkiye'ye gelen bütün gazı, şebekelerimizde harmanladığımız gazı ihraç edeceğiz. Şu anda bir boru hattını orayla birleştirmemiz gerekliydi. Mayınlı bir bölge vardı. TSK orayı temizledi. Dolayısıyla orayı geçmiş olduk. Ve birkaç hafta içerisinde gaz Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar gelecek ve oradaki santralleri inşallah devreye alacağız" diye konuştu.