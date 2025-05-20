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İngiltere'den İsrail'e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı

İngiltere İsrail ile serbest ticaret müzakereleri anlaşmasını askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerine ara verildiğini duyurdu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını genişletmesi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:10
İngiltere’den İsrail’e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerine ara verildiğini duyurdu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını genişletmesi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı.

İSRAİL'E GAZZE YAPTIRIMI

Lammy, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşındaki tutumunun ve hükümetin yasadışı yerleşim birimlerine verdiği desteğin İngiltere hükümetiyle olan ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Lammy, işgal altındaki Batı Şeria'da üç kişi ve dört kuruluşa yaptırımlar uygulanacağını duyururken parlamentoya "Yerleşimci şiddetinin sonuçlarını, kurbanlarının korkusunu, faillerinin cezasızlığını bizzat gördüm. Bugün, insan haklarının iğrenç ihlallerini gerçekleştirenlere karşı harekete geçmeye devam edeceğimizi bir kez daha gösteriyoruz" dedi.

"TARİH İSRAİL'İ YARGILAYACAK"

Dışişleri Bakanı, Netanyahu'yu çatışmanın acılarını hafifletmek için Ocak ayındaki ateşkes anlaşmasına geri dönmeye çağırdı ve "Dünya yargılıyor, tarih onları [İsrail'i] yargılayacak" dedi.

"Yardımı engellemek. Savaşı genişletmek. Arkadaşlarınızın ve ortaklarınızın endişelerini göz ardı etmek, bunun savunulamaz olduğunu ve durdurulması gerektiğini" söyledi ve iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barış için tek çerçeve" olmaya devam ettiğini yineledi.

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