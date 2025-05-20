"Gönül Bağı" dediler, ayak bağı oldular! CHP'li İzmir BB'nin Elazığ'a verdiği 'Atatürk Lisesi' sözü havada kaldı: Bir çivi bile çakmadılar

Elazığ Atatürk Lisesi, 24 Ocak 2020'deki Malatya-Elazığ depreminde hasar gördü ve yıkıldı.
Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için 2023 yılının mayıs ayında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Valiliği arasında bir protokol imzalandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bahse konu 32 derslikli okul projesini 14 Eylül 2025'e kadar yapıp teslim edeceğini taahhüt etti.
CHP'li İzmir BB'nin Elazığ'a verdiği 'Atatürk Lisesi' sözü havada kaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)
"GÖNÜL BAĞI" DİYE YOLA ÇIKTILAR, AYAK BAĞI OLDULAR!
Dönemin CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'in imzasını taşıyan "Gençlerin eğitim hakkı için İzmir'den Elazığ'a gönül bağı" ifadelerinin yer aldığı pankartlar okul çevresine asıldı.
Ancak "İzmir'den Elazığ'a gönül bağı" diye yola çıkanların zamanla ayak bağı olduğu görüldü.
Atatürk Lisesi'nin inşaatına dair hiçbir saha çalışması ve ihalenin olmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taahhüt ettiği tarihte liseyi inşa edemeyeceği anlaşıldı.
CHP'li İzmir BB'nin Elazığ'a verdiği 'Atatürk Lisesi' sözü havada kaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)
"SEÇİMDEN SONRA ÖDERİZ" DEDİLER, 5 KURUŞ VERMEDİLER
Ocak 2024'te CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yetkililerin "Belediyenin kasasında para olmadığını belirterek" yerel seçimlerden sonrasını işaret ettiği ancak seçimlerden sonra da hiçbir adım atmadığı ortaya çıktı.
Cemil Tugay, Tunç Soyer ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)
CHP'li Cemil Tugay, halefi Tunç Soyer'in imza attığı protokolün gerekliliklerini yerine getirmedi. Okul için bir çivi bile çakılmadı.
TEPKİ BÜYÜK
Bölge halkı, CHP heyetinin Elazığ'a gelip gittiğini ancak hiç kimsenin okulla ilgilenmediğini belirterek tepki gösteriyor.