İbn-i Sina'dan 2.500 yıllık miras: Osmanlı sarayının gizli sağlık sırrı! Padişahlar işte bu yöntemlerle şifa buluyormuş
Yüzyıllardır halk hekimliğinde önemli bir yer tutan sirkengebin şerbeti modern çağda yeniden ilgi odağı oldu. İbn-i Sina'nın şifa hazinesinden günümüze ulaşan bu özel içecek halk arasında "sirkencübin" ya da "sirkengübin" olarak da biliniyor. Rivayetlere göre Mevlana'nın her sabah içtiği, Osmanlı padişahlarının saray mutfağında eksik etmediği bu iksir Antik Yunan'dan bu yana tam 2.500 yıldır kullanılıyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:46