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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %96.96
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %95.74
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.37
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı