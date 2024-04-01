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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %94.21
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %95.09
BUSE NUR TAŞKIRAN 100 %0.06 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %85.80
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %91.38
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %90.43
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.83
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.04
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %97.73
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.17
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %95.52
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
ÖZKAN ÇALIKLI 23 %0.03 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %81.15
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.12
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %86.32
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %88.84
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %92.80
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %87.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı