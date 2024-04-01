|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.21
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %89.20
|0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %85.19
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %93.95
|İBRAHİM GÜLEN
|446
|%0.70
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %97.21
|0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
|0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %89.73
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.24
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %86.67
|0
|%0
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