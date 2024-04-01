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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:35
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %88.39
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.43
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı