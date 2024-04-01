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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:15
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.89
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %99.32
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %61.22
ÖZGÜR KARAKUŞ 16 %0.15 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %89.83
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %89.81
NURCAN SARICAOĞLU 93 %0.18 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %83.10
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %95.13
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %90.43
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %69.23
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.78
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı