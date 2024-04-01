|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ŞİMŞEK
|41
|%0.05
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERAFETTİN YILDIRIM
|114
|%0.57
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %95.05
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.99
|MUZAFFER PEKMEZCİ
|127
|%0.04
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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