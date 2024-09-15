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Kadir Ezildi eşini ezdirmedi! Görgüsüz yorumlarına sert tepki! "Nasıl çatlayacaksan..."

"En Hamarat Benim" programının sunucusu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen’in hazırladığı damat bohçası videosuna gelen "görgüsüzlük" yorumlarına sosyal medyada sert tepki gösterdi. Eleştirilere kayıtsız kalmayan Ezildi, “Nasıl çatlayacaksan söyle” diyerek takipçilerine yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:51
Kadir Ezildi eşini ezdirmedi! Görgüsüz yorumlarına sert tepki! Nasıl çatlayacaksan...

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"En Hamarat Benim" programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medyada eşine yönelik yapılan "görgüsüzlük" eleştirilerine kayıtsız kalmadı. Damat bohçası paylaşımına gelen olumsuz yorumlara karşı sert bir tavır alan Ezildi, "Nasıl çatlayacaksan söyle" diyerek eşini savundu.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının başarılı sunucusu Kadir Ezildi, son günlerde aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Fenomen isim, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmasının ardından sosyal medyada paylaştığı damat bohçası videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Bohçada yer alan pahalı markalara ait eşyalar ve Gamze Türkmen'in kolundaki altın bilezikler, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.

500 Bin TL'lik Nişan Masrafı Açıklaması

Kadir Ezildi, nişanı için tam 500 bin TL harcadığını açıklayarak gündem olmuştu. Bu açıklamasıyla birlikte, Ezildi'nin nişan süreci ve düğün hazırlıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Kadir Ezildi, yıllar sonra ortaya çıkan ve kendisini terk eden babasına yönelik sert açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.

Damat Bohçası Gününü Sosyal Medyada Paylaştı

Her özel anını sosyal medyada paylaşmayı seven Kadir Ezildi, damat bohçası gününden de özel görüntüler yayınladı. Türkmen'in hazırladığı damat bohçasının her detayı profesyonel çekimlerle ölümsüzleştirildi. Ezildi, paylaştığı video ile "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" notunu düştü. Ancak bohçadaki pahalı markalara ait eşyalar ve Gamze Türkmen'in altın bilezikleri, sosyal medya kullanıcılarından "Gelenek değil bunlar gösteriş" şeklinde eleştiriler almasına neden oldu.

Eleştirilere Sert Tepki: "Nasıl Daha Çok Çatlayacaksan Söyle"

Ezildi, sosyal medyada yapılan gösteriş yorumlarına sert bir dille yanıt verdi. Bir takipçisinin "Gelenek değil bunlar gösteriş" şeklindeki yorumuna, "Nasıl daha çok çatlayacaksan söyle" diyerek tepki gösterdi. Ezildi, yaptığı açıklamada kendisini ve ailesini önemsediklerini ve her detaya dikkat ettiklerini belirtti.

Kadir Ezildi'nin takipçisine verdiği yanıtKadir Ezildi'nin takipçisine verdiği yanıt

"Biz Ailecek Kendimizi Seviyoruz ve Önemsiyoruz"

Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Kadir Ezildi, bir paylaşım daha yaparak eleştirilere yanıt verdi. Ezildi, "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur, şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı ve eleştirilere verdiği tepkiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri Ezildi'nin geleneklerine sahip çıktığını savunurken, kimileri ise gösterişin dozunu kaçırdığını ifade etti. Bu tür paylaşımların toplum üzerindeki etkileri ve sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.

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