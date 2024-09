Kadir Ezildi eşini ezdirmedi! Görgüsüz yorumlarına sert tepki! "Nasıl çatlayacaksan..."

Damat Bohçası Gününü Sosyal Medyada Paylaştı

Her özel anını sosyal medyada paylaşmayı seven Kadir Ezildi, damat bohçası gününden de özel görüntüler yayınladı. Türkmen'in hazırladığı damat bohçasının her detayı profesyonel çekimlerle ölümsüzleştirildi. Ezildi, paylaştığı video ile "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" notunu düştü. Ancak bohçadaki pahalı markalara ait eşyalar ve Gamze Türkmen'in altın bilezikleri, sosyal medya kullanıcılarından "Gelenek değil bunlar gösteriş" şeklinde eleştiriler almasına neden oldu.