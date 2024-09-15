Kadir Ezildi eşini ezdirmedi! Görgüsüz yorumlarına sert tepki! "Nasıl çatlayacaksan..."

Damat Bohçası Gününü Sosyal Medyada Paylaştı Her özel anını sosyal medyada paylaşmayı seven Kadir Ezildi, damat bohçası gününden de özel görüntüler yayınladı. Türkmen'in hazırladığı damat bohçasının her detayı profesyonel çekimlerle ölümsüzleştirildi. Ezildi, paylaştığı video ile "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" notunu düştü. Ancak bohçadaki pahalı markalara ait eşyalar ve Gamze Türkmen'in altın bilezikleri, sosyal medya kullanıcılarından "Gelenek değil bunlar gösteriş" şeklinde eleştiriler almasına neden oldu.

Eleştirilere Sert Tepki: "Nasıl Daha Çok Çatlayacaksan Söyle" Ezildi, sosyal medyada yapılan gösteriş yorumlarına sert bir dille yanıt verdi. Bir takipçisinin "Gelenek değil bunlar gösteriş" şeklindeki yorumuna, "Nasıl daha çok çatlayacaksan söyle" diyerek tepki gösterdi. Ezildi, yaptığı açıklamada kendisini ve ailesini önemsediklerini ve her detaya dikkat ettiklerini belirtti.

Kadir Ezildi'nin takipçisine verdiği yanıt "Biz Ailecek Kendimizi Seviyoruz ve Önemsiyoruz" Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Kadir Ezildi, bir paylaşım daha yaparak eleştirilere yanıt verdi. Ezildi, " Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur, şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.