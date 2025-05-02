Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon 875 bin liralık destek başlıyor

BAŞVURULAR ARTACAK Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen yeni düzenlemenin kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirterek, "Özellikle inşaat maliyetlerdeki artış hızının düştüğü bu dönemde oldukça faydalı olacaktır" dedi.

(AA)

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise kampanya kapsamında açıklanan yeni tutarların kentsel dönüşüm süreci için önemli bir adım olduğunu belirtti. Desteklerin yükseltilmesinin ve İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından başvuru sayısında artış beklediklerini ifade eden Şişik, "Kentsel dönüşümle birlikte dirençli kentler oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarlarının artırılmasının olumlu bir gelişme olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.